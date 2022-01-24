В Орле сбили пешехода, который переходил дорогу по запрещающему сигналу светофора

Это произошло на 4-й Курской.

34-летний мужчина попал под колеса автомобиля, пытаясь перейти дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В субботу в 19.15 32-летний водитель «Хендэ i40» ехал по 4-й Курской со стороны Русанова в направлении Новосильской. В районе дома № 32 по улице 4-я Курская он сбил 34-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»