В Орле сбили пешехода, который переходил дорогу по запрещающему сигналу светофора

24.1.2022 | 13:00 Новости, Происшествия

Это произошло на 4-й Курской.

34-летний мужчина попал под колеса автомобиля, пытаясь перейти дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В субботу в 19.15 32-летний водитель «Хендэ i40» ехал по 4-й Курской со стороны Русанова в направлении Новосильской. В районе дома № 32 по улице 4-я Курская он сбил 34-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования