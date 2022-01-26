Более четверти миллиарда будет направлено на переселение орловцев из аварийного жилья

26.1.2022 | 18:00 Новости, Общество

Орловская область выделит ресурсы, в шесть раз превышающие среднегодовые субсидии на эти цели.

В этом году 262,8 млн рублей будет направлено на переселение жителей Орла из аварийного жилья.

«В соответствии с подписанным распоряжением в 2022 году город Орел получит более 262,8 млн рублей, в 2023 году – свыше 40,1 млн рублей, в 2024 39,7 млн рублей.

Помимо этого, в 2024 году город Мценск получит 295,5 тыс. рублей, город Ливны — 92,8 тыс. рублей, Малоархангельский район — 40,4 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба губернатора.

Отмечается, что в этом году Орловская область выделит ресурсы, в шесть раз превышающие среднегодовые субсидии на эти цели.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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