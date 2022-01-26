Катастрофическая смертность от COVID-19 в Орловской области: 21 человек за сутки

Выявлено 402 новых факта заражения.

Прошедшие сутки ознаменовались катастрофически высокой смертностью от коронавируса. Согласно данным оперштаба, умер 21 пациент, зараженный инфекцией. Всего с начала пандемии скончалось 1 624 орловца.

Выявлено 402 новых случаев заражения, 140 человек было госпитализировано. Всего в регионе заболело 75 358 человек.

Выздоровело 83 человека, всего — 68 181.

В России заразилось 11 315 801 (+ 74 692) человек. Выздоровело 10 099 937 (+ 28 197) человек. Умерло 328 105 (+ 657) человек.

ИА «Орелград»

ДОПОЛНЕНИЕ.

Федеральный оперштаб допустил ошибку, которая позже была исправлена. Реальное число умерших — три человека, а не 21.