Орловцы более 140 тысяч раз обращались в полицию

26.1.2022 | 8:00 Новости

 Управление МВД озвучило итоги своей работы.

В областном УМВД в формате расширенного заседания коллегии были подведены итоги работы ведомства в 2021 году. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности председателя Орловского областного Совета народных депутатов Иван Грачев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. С докладом выступил руководитель регионального УМВД Юрий Савенков. Он отметил, что за прошедший год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,7 процента и составило 8 151.  Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 19-ти районах, наибольшее — в Заводском районе города Орла, а также в Кромском, Малоархангельском, Новодеревеньковском и других районах.

Всего в течение 2021 года в органах внутренних дел Орловской области было зарегистрировано 140 472 заявления и сообщения граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. По результатам их рассмотрения вынесено 18 771 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, списано после проверки – 25 659, передано по подследственности – 12 348, возбуждено дел об административных правонарушениях – 19 464.

В структуре преступности 61,8 процента (5034) приходится на преступления против собственности. Кроме того, 11,9 процента (970) составляют преступные посягательства против личности, 6,7 процента (549) – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,  7,1 процента (577) – преступления экономической и коррупционной направленности.

«В истекшем 2021 году деятельность органов и подразделений внутренних дел области была направлена на нейтрализацию угроз социально-экономическому развитию региона, решение задач по повышению эффективности системы профилактики правонарушений, противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, организованным формам преступности, обеспечению неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений, контроль за ситуацией в сфере миграции и  межнациональных отношений», — заявил Юрий Савенков.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования