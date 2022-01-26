Орловцы более 140 тысяч раз обращались в полицию

Управление МВД озвучило итоги своей работы.

В областном УМВД в формате расширенного заседания коллегии были подведены итоги работы ведомства в 2021 году. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности председателя Орловского областного Совета народных депутатов Иван Грачев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. С докладом выступил руководитель регионального УМВД Юрий Савенков. Он отметил, что за прошедший год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,7 процента и составило 8 151. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 19-ти районах, наибольшее — в Заводском районе города Орла, а также в Кромском, Малоархангельском, Новодеревеньковском и других районах.

Всего в течение 2021 года в органах внутренних дел Орловской области было зарегистрировано 140 472 заявления и сообщения граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. По результатам их рассмотрения вынесено 18 771 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, списано после проверки – 25 659, передано по подследственности – 12 348, возбуждено дел об административных правонарушениях – 19 464.

В структуре преступности 61,8 процента (5034) приходится на преступления против собственности. Кроме того, 11,9 процента (970) составляют преступные посягательства против личности, 6,7 процента (549) – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 7,1 процента (577) – преступления экономической и коррупционной направленности.

«В истекшем 2021 году деятельность органов и подразделений внутренних дел области была направлена на нейтрализацию угроз социально-экономическому развитию региона, решение задач по повышению эффективности системы профилактики правонарушений, противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, организованным формам преступности, обеспечению неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений, контроль за ситуацией в сфере миграции и межнациональных отношений», — заявил Юрий Савенков.

ИА «Орелград»