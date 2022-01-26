Орловские осужденные получили разряды

Заключенных орловских колоний обучили профессиям сварщика и токаря.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны, прошли квалификационные экзамены. Сдавали их осужденные, которые предварительно прошли обучение по таким профессиям как «сварщик ручной дуговой сварки покрытым электродом» и «токарь». В ведомстве уточнили, что экзамены проводились в два этапа. На первом осужденные сдавали теорию в письменном виде, а на втором этапе они показали практические навыки. В результате все экзаменуемые получили положительные оценки.

«Мастерами производственного обучения Романом Бахтиным и Виталием Елтышевым к экзаменам были подготовлены 26 осужденных, — отметили в управлении ФСИН. — По результатам проведенных испытаний осужденным были присвоены квалификационные разряды, одному осужденному присвоен повышенный разряд».

Ранее начальник регионального УФСИН Владимир Волосевич сообщил, что в Орловской области все осужденные получают обязательное общее полное и профессиональное образование. В исправительных учреждениях региона для этого работают три государственных общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. На начало текущего учебного года в школах исправительных учреждений обучалось 228 осужденных, а еще 10 человек обучаются в вузе.

«Также в УФСИН России по Орловской области функционируют три профессиональных образовательных учреждения и два места ведения профессиональных образовательной деятельности, — добавили в пресс-службе ведомства. — Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда РФ, в соответствии с государственными стандартами. Имеется 16 учебных классов и 19 учебных мастерских, подготовка проводится по 16 специальностям, востребованным как на производстве исправительных учреждений, так и на региональном рынке труда. Плановый набор учащихся на 2021/2022 учебный год составил 1075 осужденных».

ИА «Орелград»