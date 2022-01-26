Орловские пациенты онкологического диспансера получат медицинскую помощь без лишних справок

Руководитель депздрава Станислав Шувалов отменил скандальное решение руководства онкодиспансера.

Паценты орловского онкологического диспансера смогут получить медицинскую помощь без дополнительных справок. Такое решение принял Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области.

«Сегодня, в условиях пандемии, принято оперативное решение о том, что работа онкодиспансера будет вестись в прежнем режиме, с приведением ее в соответствие после стихания ситуации и возвращения амбулаторного звена в обычный режим работы», — цитирует Шувалова пресс-служба губернатора.

Ранее орловцы были возмущены тем, что на дверях медучреждения появилось объявление о том, что абсолютно каждое посещение врачей должно осуществляться только при наличии направления по форме 057/у.

«Если раньше, как верно объяснил СОГАЗ, направление от лечащего врача нужно было только при первичном направлении, а те, кто уже стоял на учёте, ходили к своим онколога без направлений. То теперь благодаря этому письму ТФОМС и своеобразному трактованию этого онкодиспансером, при каждом посещении ООД надо брать эту справку. Ладно бы в «мирное» время. Но сейчас, в эпидемию, к терапевту просто не попасть. Да и ходить лишний раз в поликлинику для онкобольных смертельно опасно», — прокомментировала ситуацию гражданская активистка Елена Шураева.

ИА «Орелград»