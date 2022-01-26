Сергей Лежнев, советник Клычкова, прокомментировал прошедшие у него обыски

26.1.2022 | 11:39 Важное, Закон и порядок, Новости

В квартирах Лежнева искали Александра Молчанова, объявленного в международный розыск.

Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, рассказал изданию «Орловские новости» об обысках, которые прошли в его квартирах.

По его словам, силовики подозревали, что Лежнев может укрывать учредителя подрядчика ООО «Ремспецмост» Александра Молчанова, подозреваемого в хищении бюджетных средств, предназначенных для реконструкции Красного моста.

«Ко мне утром пришли, я в этот момент был в Белгороде, так как у меня был выходной день. В понедельник я должен был приехать в Орел, у меня был билет на поезд. С обысками пришли в семь утра. Я сразу открыл спокойно дверь, они вошли, показали постановление об обыске, подписанное следователем, а не судьей. Там было указано, что у них есть информация, что у меня в квартире может находиться Молчанов Александр Александрович. Посмотрели, убедились, что у меня Молчанова дома нет, забрали у меня телефон и больше ничего они не забрали. Мы все вместе поехали в Орел. Там провели спокойно обыск. Я поехал с ними в УВД и дал еще раз показания. На этом все», — рассказал Сергей Лежнев.

Также советник губернатора заявил, что претензий лично к нему пока нет. Ранее областной прокуратурой была опубликована иная информация:

«Участники совещания отметили, что в ходе расследования уголовного дела усматривается возможная причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в г. Орле и моста в Ливенском районе,  советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц».

ИА «Орелград» 

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