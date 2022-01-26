В Орле вышел фильм-экскурсия о здании Банка России (видео)

Видео уже доступно в соцсетях.

Экскурсовод и блогер Дарья Фурманская совместно с региональным отделением Банка России сняли фильм-экскурсию о здании Банка России, которое расположено на улице Гостиная и считается одним из самых красивых в Орле.

«Из видео-рассказа можно узнать, когда и для чего был возведен архитектурный шедевр, который на протяжении полутора веков является визитной карточкой города. Экскурсовод проведет зрителей по залам, лестницам и подвалам, сохранившимся с конца ХIХ столетия, расскажет, что пришлось пережить зданию в годы войны и какие мифологические существа встречают посетителей у входа», — сообщила пресс-служба Банка России.

Фильм размещен в сообществе «Экскурсии по Орлу» в социальной сети ВКонтакте, а также на канале Дарьи Фурманской на YouTube, и доступен всем, кто хочет узнать больше об истории Орла.

ИА «Орелград»