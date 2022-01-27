Еще один белгородский предприниматель задержан по делу о хищении средств, предназначенных для реконструкции Красного моста

27.1.2022 | 12:24 Закон и порядок, Новости

Советский районный суд продлил арест до завтрашнего дня.

Евгений Злуникин стал еще одним белгородским предпринимателем, задержанным по делу о воровстве средств, предназначенных для реконструкции Красного моста.

«Органом предварительного расследования Злуникин Е.С.  подозревается в хищении денежных средств, в общей сумме 179 971 742 рубля 74 копейки, при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов:  на выполнение строительных работ на объекте «Реконструкция Красного моста в г. Орле» и  на завершение работ по объекту «Капитальный ремонт моста «Дружба» через реку Ока в черте г. Орла», а именно в  совершении преступления, предусмотренного  ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ», — сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Арест Злуникина был продлен до завтрашнего дня. За это время следователю будет необходимо предоставить в суд дополнительные материалы, касающиеся личности подозреваемого.

Отметим, что Евгений Злуникин является земляком Сергея Лежнева, советника губернатора Андрея Клычкова, у которого на днях также прошли обыски. По сообщениям орловских СМИ, новый фигурант громкого дела был субподрядчиком компании «Ремспецмост».

ИА «Орелград»

 

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