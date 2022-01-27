В Орле задержан Олег Минкин, первый заместитель мэра Парахина

27.1.2022 | 11:59 Важное, Закон и порядок, Новости

Злоупотребление должностными полномочиями.

Сегодня в Орле был задержан Олег Минкин, первый заместитель мэра Юрия Парахина. Также были проведены обыски.

Активность силовиков связана с хищением бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова.

«В результате принятых прокуратурой и УФСБ России по Орловской области совместных мер УФСБ России по Орловской области в отношении первого заместителя мэра г. Орла Олега Минкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее «Орелград» сообщал, что прокуратура начала проверку действиям (бездействию) должностных лиц, осуществлявших приемку выполненных работ по ремонту площади Маршала Жукова, а принимал объект именно Олег Минкин.

ИА «Орелград»

 

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