Налоговики заявили о росте числа нарушений в Орле

За год количество нарушений выросло почти на полтысячи.

В Орле отмечается рост числа нарушений, выявленных при проведении камеральных проверок. Тенденцию подметили сотрудники инспекции ФНС России по городу Орлу. Как сообщили в этом ведомстве, в период с января по декабрь 2021 года в областной столице было проведено 82 472 камеральных налоговых проверки. Это на 4504 проверки больше, чем было проведено за аналогичный период 2020 года. Соответственно, выросло и количество мероприятий с выявленными нарушениями – их стало больше на 482 единицы. Для сравнения: если в 2020 году нарушения были вскрыты при проведении 3059 камеральных проверок, то в 2021 году – при проведении 3541 такой проверки.

«По результатам работы за отчетный период было дополнительно начислено налогов, пеней и штрафов на сумму 13,693 миллиона рублей, что на 1,995 миллиона рублей больше аналогичного периода 2020 года, — сообщает ИФНС. — По результатам контрольной работы за 2021 год всего из суммы дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных проверок поступило 10,505 миллиона рублей, что на 3,324 миллиона рублей больше аналогичного показателя 2020 года».

Также налоговики напомнили жителям Орловской области о том, что физические лица обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимости и транспортных средств в случае неполучения ими налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов. К сообщению необходимо приложить копии правоустанавливающих документов. Непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком сообщения о таких объектах взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

ИА «Орелград»