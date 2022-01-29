В орловских колониях вновь запретили свидания

Обострение ситуации с коронавирусом вынудило УФСИН пойти на ограничительные меры.

В Орловской области в учреждениях системы исполнения наказаний вплоть до особого распоряжения введены режимно-ограничительные меры. В частности, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий, а также прием по личным вопросам во всех режимных учреждениях региона, а именно в исправительных колониях №№ 2, 5 и 6, колониях-поселениях №№ 3 и 7, а также в СИЗО-1 города Орла.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, решение принято в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России. Оно продиктовано резким ухудшением эпидемиологической обстановки в Орловской области – в регионе наблюдается значительной рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Прием посылок и передач разрешен с соблюдением мер инфекционной безопасности, отмечают при этом в управлении ФСИН по региону. Отметим, что подобные ограничения уже вводились ранее на фоне роста заболеваемости.

«Следователи, дознаватели и адвокаты, другие лица, имеющие право на оказание юридической помощи, посещают подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий, где имеется защитное разделительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты, — рассказали в ведомстве. — В УФСИН и учреждениях приостановлен прием граждан по личным вопросам. Просим обращаться по всем вопросам письменно посредством почтовой связи или через интернет-приемную ФСИН России».

Ведомство также призывает родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, информация об этом появится, в том числе, на официальном сайте УФСИН России по Орловской области.

ИА «Орелград»