Под Орлом курских рыбаков сурово наказали за электроудочки

Сразу два нарушителя схлопотали очень крупные штрафы.

В Орловской области суд вынес решение по уголовному делу в отношении двоих жителей Курской области, которые, по сути, попались на рыболовном браконьерстве. Подробности сообщили в пресс-службе Малоархангельского районного суда. Уточняется, что уголовное дело на двоих жителей поселка Поныри Поныровского района Курской области было возбуждено по ч.3 ст.256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой).

Оно было заведено по факту незаконной ловли рыбы на пруду Велоровский, расположенном в Малоархангельском районе. «Рыбаков» поймали в апреле 2021 года. Рыбу они «ловили» с использованием запрещенных орудий лова, а именно электроудочек и рыболовных сетей. Отметим, что так называемые электроудочки признаны орудием браконьеров. Они наносят огромный вред природе, так как такие «удочки» убивают много рыбы. Печально то, что большая часть погибшей рыбы опускается на дно, а добычей браконьеров на самом деле является лишь малая часть убитой ими рыбы.

Курянам относительно повезло. В судебном заседании было заявлено ходатайство следователя, который просил закрыть дело на нарушителей и применить к ним меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Обвиняемые горячо поддержали эту просьбу и полностью признали свою вину, раскаявшись в содеянном. При вынесении решения суд учел полное возмещение ущерба обвиняемыми, а также данные об их личностях – оба, как ни странно, получили исключительно положительные характеристики. В результате браконьеры были наказаны судебным штрафом – каждый из них должен выплатить в доход государства по 150 тысяч рублей. Впрочем, постановление еще не вступило в законную силу, и браконьеры имеют право оспорить его и добиться смягчения наказания.

ИА «Орелград»