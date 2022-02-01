Братья Рыбаковы проиграли суд орловскому облсовету

1.2.2022 | 17:50 Новости, Политика

Депутаты оспаривали свое непопадание в комитет по бюджету.

Советский районный суд Орла вчера отклонил претензии депутатов Виталия и Игоря Рыбаковых по отношению к областному парламенту.

Депутаты считают что их права были нарушены из-за невключения их  в состав комитета по бюджету, налогам и финансам. В связи с этим, они обратились в суд с исковым заявлением.

«Судом вынесено определение о прекращении производства по данному административному делу ввиду того, что решением областного Совета права Рыбакова Виталия Анатольевича и Рыбакова Игоря Анатольевича не нарушены и иным образом не затрагиваются их права, свободы и законные интересы», — сообщила решение суда пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»

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