Братья Рыбаковы проиграли суд орловскому облсовету

Депутаты оспаривали свое непопадание в комитет по бюджету.

Советский районный суд Орла вчера отклонил претензии депутатов Виталия и Игоря Рыбаковых по отношению к областному парламенту.

Депутаты считают что их права были нарушены из-за невключения их в состав комитета по бюджету, налогам и финансам. В связи с этим, они обратились в суд с исковым заявлением.

«Судом вынесено определение о прекращении производства по данному административному делу ввиду того, что решением областного Совета права Рыбакова Виталия Анатольевича и Рыбакова Игоря Анатольевича не нарушены и иным образом не затрагиваются их права, свободы и законные интересы», — сообщила решение суда пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»