В орловском техникуме получали зарплату несуществующего работника

«Схема» работала с июня 2020 по ноябрь 2021 года.

Бывшего руководителя филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса подозревают в том, что она присваивала себе заработную плату несуществующего работника.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «служебный подлог» и «присвоение чужого имущества, вверенного виновному», которые были объединены в одном производстве.

«По данным следствия, в период с июня 2020 по ноябрь 2021 года подозреваемая представляла в бухгалтерию учебного заведения табели учета рабочего времени с внесенными ею недостоверными сведениями о лице, которое в реальности не осуществляло там трудовую деятельность, после чего получала за данное лицо денежные средства и возвращала в бухгалтерию платежные ведомости с его поддельными подписями. Всего за указанный период женщина присвоила денежные средства на общую сумму свыше 94 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что преступление было выявлено оперативными сотрудниками полиции.

ИА «Орелград»

ДОПОЛНЕНИЕ.

Пресс-служба УМВД по Орловской области уточнила подробности произошедшего:

«Полицейские установили, что 55-летняя женщина, занимая должность руководителя учебного заведения, в июне 2020 года сообщила одному из сотрудников о том, что он уволен из учреждения. Затем, используя свое служебное положение, в период с июня 2020 по ноябрь 2021 года подозреваемая заведомо вносила ложные сведения в официальные документы о том, что гражданин осуществляет трудовую деятельность в учебном заведении».