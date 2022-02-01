В Северном районе Орла загорелся автомобиль «Chery» (видео)

Возгорание было оперативно ликвидировано.

Вчера днем на улице Металлургов случилось возгорание автомобиля «Chery Tiggo». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 14.27 спасателям стало известно о том, что в автомобиле загорелось подкапотное пространство. Водитель и очевидцы случившегося еще до приезда пожарных пытались самостоятельно ликвидировать возгорание.

В итоге, с этой задачей оперативно справились сотрудники МЧС, а само происшествие обошлось без пострадавших.

Видео инцидента, снятое очевидцем, можно посмотреть по ссылке в мессенджере «Телеграмм»:

ИА «Орелград»