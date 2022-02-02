«Спецавтобаза» крупно задолжала городу за аренду мини-рынка

Выставленный предприятию счет превысил два миллиона рублей.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к муниципальному унитарному предприятию «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Спор шел о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору аренды земельного участка в размере 2,434 миллиона рублей. Ответчик в судебном заседании не оспаривал фактов просрочки исполнения обязательств, но просил суд снизить размер неустойки «ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств», указав на погашение суммы основного долга и отметив социальную значимость предприятия.

Истоки спора уходят в 2014 год, когда между истцом и муниципальным унитарным предприятием «Управление по эксплуатации нежилых помещений» был заключен договор аренды участка площадью 2074 кв.м. на улице Гагарина в Орле. Горожанам этот участок известен как площадка для торговли различными непродовольственными товарами. Площадка эта представляет собой мини-рынок и расположена фактически напротив Центрального рынка.

Согласно указанному договору, размер годовой арендной платы составлял 2,165 миллиона рублей. В феврале 2015 году УМИЗ договорилось с «Управлением по эксплуатации нежилых помещений» о передаче «Спецавтобазе» прав и обязанностей по договору аренды этой земли. Интересно, что в сентябре 2015 года срок действия договора аренды истек, однако земельный участок ответчиком освобожден не был. В связи с этим УМИЗ продолжало начислять арендную плату, обязательства по внесению которой «Спецавтобазой» исполнялись ненадлежащим образом.

В суде УМИЗ поставило вопрос о взыскании пени за 2019-2021 годы. Предварительно чиновники направляли предприятию письменную претензию, но она была оставлена без удовлетворения. Изучив мнения сторон, арбитражный суд удовлетворил исковые требования частично. Он постановил взыскать с МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» неустойку за долги по аренде мини-рынка в размере 1,783 миллиона рублей.

ИА «Орелград»