Орловских школьников оставили на «дистанте» до 12 февраля

3.2.2022 | 17:22 Медицина, Новости, Образование

Детские сады будут работать в штатном режиме.

Учащиеся орловских школ как минимум до 12 февраля продолжат учиться в дистанционном формате. Это решение было принято сегодня на заседании регионального оперштаба.

«Отметим, решение о переводе общеобразовательных учреждений региона на дистант теперь будет приниматься на уровне  муниципальной власти в зависимости от ситуации на территории каждого муниципалитета. Это связано с тем, что на территории каждого муниципального образования неравномерная ситуация с распространение коронавирусной инфекции. В настоящее время в областной столице зафиксирован рост распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в школах Орла решено продлить дистанционное обучение до 12 февраля включительно», — сообщила пресс-служба губернатора.

Что же касается детских садов, то они будут работать в штатном режиме, но с усилением контроля эпидемиологических требований. Отмечается, что родители, которые некоторое время не водили детей в сад, могут вернуть ребенка в учреждение без предоставления медицинских справок. Для этого хватит письменного или устного уведомления руководства детсада.

На этом же заседании была озвучена информация о двукратном увеличении количества детей, заразившихся коронавирусом. Если говорить об орловцах в целом, то за прошедшую неделю количество заражений увеличилось примерно на 63%.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования