Орловских школьников оставили на «дистанте» до 12 февраля

Детские сады будут работать в штатном режиме.

Учащиеся орловских школ как минимум до 12 февраля продолжат учиться в дистанционном формате. Это решение было принято сегодня на заседании регионального оперштаба.

«Отметим, решение о переводе общеобразовательных учреждений региона на дистант теперь будет приниматься на уровне муниципальной власти в зависимости от ситуации на территории каждого муниципалитета. Это связано с тем, что на территории каждого муниципального образования неравномерная ситуация с распространение коронавирусной инфекции. В настоящее время в областной столице зафиксирован рост распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в школах Орла решено продлить дистанционное обучение до 12 февраля включительно», — сообщила пресс-служба губернатора.

Что же касается детских садов, то они будут работать в штатном режиме, но с усилением контроля эпидемиологических требований. Отмечается, что родители, которые некоторое время не водили детей в сад, могут вернуть ребенка в учреждение без предоставления медицинских справок. Для этого хватит письменного или устного уведомления руководства детсада.

На этом же заседании была озвучена информация о двукратном увеличении количества детей, заразившихся коронавирусом. Если говорить об орловцах в целом, то за прошедшую неделю количество заражений увеличилось примерно на 63%.

ИА «Орелград»