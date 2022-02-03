План приведения пляжей в порядок утвердила мэрия Орла

3.2.2022 | 6:00 Новости, Общество

В Орле готовить пляжи к купальному сезону начнут в апреле.

Как уже рассказывал «Орелград», мэр Орла Юрий Парахин утвердил сроки проведения купального сезона. В текущем году он официально стартует 1 июня, а завершится 31 августа. Напомним также, что санкционированные места для купания и массового отдыха людей в текущем году следующие: зоны отдыха на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха. Ответственным за содержание и оборудование городских пляжей Парахин назначил МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

Мэр приказал руководству этого казенного учреждения уже с 18 апреля 2022 года начать работу по подготовке пляжей на озере Светлая жизнь и  на реке Ока в предстоящему лету. Кроме того, работникам этой организации предстоит оборудовать вдоль водоемов города информационные стенды о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха населения.

Непосредственно в купальный сезон будут установлены знаки «Купаться запрещено». МКУ «УКХ» поручено своевременно восстанавливать запрещающие знаки и стенды в случае их порчи и утраты. Управлению МВД России по городу Орлу мэр рекомендовал патрулировать места массового отдыха населения у воды и пресекать факты купания в нетрезвом виде и распития спиртных напитков.

Общая координация действий по обеспечению безопасности людей на водных объектах возложена на городское управление по безопасности. Ему же поручено проводить разъяснительную работу с горожанами,  в том числе и через средства массовой информации, по вопросам безопасного поведения на воде. Также Парахин поручил подчиненным осуществлять взаимодействие с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Орловской области».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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