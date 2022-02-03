В Орле из-за аварии жители 122 жилых домов остались без воды

Последствия аварии устранят к 19.00.

Сегодня многие жители Железнодорожного района Орла остались без водоснабжения. В общей сложности отключения коснулись 122 частных домов.

«Сегодня в 12:00 у дома №27 по ул. Черниговской обнаружена течь подземного водопровода. В результате было перекрыто холодное водоснабжение в частном секторе по улицам Черниговской, Чернышевского и Фрунзе», — об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла.

Устранением неполадок занимается бригада из восьми человек, которой было выделено три единицы техники. Ожидается, что неисправность будет устранена к семи часам вечера.

ИА «Орелград»