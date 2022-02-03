В Орловской области не выполнена программа льготной ипотеки

Свое авторитетное мнение по данному вопросу высказали аудиторы КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области в соответствии с планом собственной деятельности провела очередное экспертно-аналитическое мероприятие. В частности, она провела аудит эффективности расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Ипотека». Напомним, он является составной частью нацпроекта, предусматривающего улучшение качества жилищных условий граждан страны. Согласно отчету КСП, кассовое исполнение орловского проекта «Ипотека» за 2020 год составило 9,334 миллиона рублей, или 92 процента от общего объема средств, утвержденного областным законом о бюджете.

Аудиторы установили, что по итогам 2020 года ряд показателей достигнут не был. Например, такой важный целевой индикатор как «Количество предоставленных ипотечных кредитов на первичном рынке» был исполнен на 98,3 процента, а «Количество семей (граждан), которые улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой» — на 86,4 процента. По состоянию на 29 октября 2021 года (день окончания проверки) из семи показателей проекта было достигнуто только два.

«За счет бюджетных ассигнований планировалось обеспечить 260 семей (граждан) жилыми помещениями, однако в сегодняшних условиях увеличения стоимости жилья на первичном рынке показатель не выполнен, — следует из отчета КСП. — Количество семей (граждан), которые улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой за истекший период 2021 года, составляет 214. Выдано 224 свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на первичном рынке».

ИА «Орелград»