Депутат Числов предложил запретить орловским чиновникам поднимать тарифы

«Пусть приходят каждый год и говорят, что нужно поднять на определенную величину. А депутаты будут согласовывать».

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в облсовете, призвал коллег запретить орловским чиновникам поднимать тарифы на услуги ЖКХ.

Поводом для обсуждения этой темы стало скандальное решение губернатора Андрея Клычкова резко повысить тариф на капитальный ремонт. Губернатор, принявший это решение аккурат под новогодние праздники, объяснял, что ставка тарифа в Орловской области не поднималась несколько лет и даже после удорожания все равно оказалась одной из самых низких в ЦФО.

«Моя позиция такова, что граждан мало волнует, за какой период чиновники не повышали тарифы считали. Конечно, нужно каждый год пересматривать эту ситуацию, и потихонечку поднимать – чтобы не было социальной напряженности», — отметил Числов.

Депутат отметил, что по официальным данным, рост цен на стройматериалы (чиновники часто ссылались на этот фактор) был на 10% ниже, чем повышение тарифа. По мнению депутата, из карман граждан просто взяли деньги, которые не добрали за прошлые периоды.

«Такое резкое поднятие тарифа невозможно. Обосновать можно что угодно. Можно цифры рисовать любые. Я считаю, что нам, как депутатам, эту ситуацию нужно купировать. Надо запретить чиновникам самовольно поднимать тарифы. Пусть приходят каждый год и говорят, что нужно поднять на определенную величину. А депутаты будут согласовывать», — предложил Владислав Числов.

Отметим, что на этой же сессии выступил прокурор Орловской области Владислав Малкин, который также озадачен действиями чиновников.

«Перед тем, как вы ставите вопрос о повышении взносов, вы покажите, что вы смогли организовать работу на том уровне, когда работа регионального фонда не будет подвергаться оценкам в рамках Уголовного Кодекса», — отметил Малкин, напомнив Григорию Шайкину (главе департаменту ЖКХ) об уголовном преследовании чиновников, неэффективно управлявшим Фондом капитального ремонта.

ИА «Орелград»