Орловчанка случайно унаследовала имущество живого брата

Ошибка была совершена нотариусом, не разобравшимся в семейных связях.

Дело о правовом казусе рассмотрено Верховским районным судом Орловской области. Как уточняет пресс-служба этого суда, местная жительница подала иск к нотариусу. А причиной стала ошибка, допущенная при оформлении наследства. Какое-то время назад умерли родители истицы. В наследство дочери они оставил две земельные доли, одна из которых ранее принадлежала матери, а другая — отцу. Женщина получила соответствующее свидетельство, оформленное нотариусом.

Далее на основании этого свидетельства орловчанка зарегистрировала права собственности на земельные доли, указанные в документе. Но затем внезапно выяснилось, что одна из земельных долей, которая как бы принадлежала отцу, на самом деле принадлежать ей не может, так как умерший отец этим участком в реальности не владел. Земля принадлежит… родному брату истицы.

Суд установил, что роковая ошибка была допущена нотариусом. При оформлении наследства в свидетельстве юрист указал не тот кадастровой номер, который требовалось указать. Впрочем, недоразумение объяснимо – дело в том, что отец и брат истицы были полными тезками, у них совпадали не только фамилии, но и имена и отчества. Так и получилось, что в наследство орловчанке записали не долю умершего отца, а долю живого брата.

Суд справедливость восстановил. Сомнительное свидетельство было признано недействительным. Одновременно с этим за истцом признано право собственности в порядке наследования на земельную долю, принадлежавшую умершему отцу. Что касается нотариуса, то с него в пользу истца взысканы убытки в виде денежных средств, уплаченных по нотариальному тарифу за регистрацию права собственности земельной доли, а также судебные расходы по оказанию юридической помощи и оплате государственной пошлины при подаче иска в суд. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»