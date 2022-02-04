Орловский Роспотребнадзор обнаружил штамм «Омикрон» 73% проб

«Естественный отбор» среди штаммов коронавируса перераспределил нагрузку со стационара на амбулаторий.

Подавляющее количество проб, исследованных научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора в Орловской области, показали присутствие штамма «Омикрон». Эту информацию обнародовал Александр Румянцев, руководить орловского Роспотребнадзора, на вчерашнем заседании регионального оперштаба.

Новый штамм коронавируса обнаружен в 73% проб. Остальные 27% по-прежнему приходятся на штамм «Дельта».

Несколькими днями ранее губернатор Андрей Клычков заявил о том, что стремительное распространение «омикрона» перераспределило нагрузку со стационара на амбулаторий. Это привело к возникновению многочасовых очередей на входах в орловские медучреждения.

ИА «Орелград»