Орловский Роспотребнадзор обнаружил штамм «Омикрон» 73% проб

4.2.2022 | 11:30 Медицина, Новости

«Естественный отбор» среди штаммов коронавируса перераспределил нагрузку со стационара на амбулаторий.

Подавляющее количество проб, исследованных научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора в Орловской области, показали присутствие штамма «Омикрон». Эту информацию обнародовал Александр Румянцев, руководить орловского Роспотребнадзора, на вчерашнем заседании регионального оперштаба.

Новый штамм коронавируса обнаружен в 73% проб. Остальные 27% по-прежнему приходятся на штамм «Дельта».

Несколькими днями ранее губернатор Андрей Клычков заявил о том, что стремительное распространение «омикрона» перераспределило нагрузку со стационара на амбулаторий. Это привело к возникновению многочасовых очередей на входах в орловские медучреждения.

ИА «Орелград»

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