В Орловской области расширят сеть исправительных центров

6.2.2022 | 16:00 Новости, Общество

При региональном правительстве создана новая рабочая группа.

Правительство Орловской области распорядилось о создании рабочей группы по расширению сети исправительных центров. Такие учреждения необходимы региону для обеспечения исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. Напомним, что это относительно новый вид уголовного наказания. Например, в Орловской области принудительные работы исполняются с 2019 года. В системе регионального УФСИН для этого созданы два участка при колониях-поселениях, функционирующих как исправительные центры.

«В истекшем году лица, осужденные к принудительным работам, направлялись для отбывания наказания в УФИЦ КП-3, функционирующем с 2019 года, в котором имеется возможность размещения 45 осужденных, — сообщил ранее в ходе итоговой пресс-конференции начальник регионального УФСИН Владимир Волосевич, — и УФИЦ КП-7, который функционирует с января 2021 года с возможностью размещения 55 осужденных. Основная часть осужденных трудоустроена в промышленном секторе, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также задействована в сельскохозяйственной и мясоперерабатывающей индустрии».

Новую рабочую группу по расширению сети исправительных центров для принудительных работ, которая станет постоянно действующим коллегиальным органом, возглавила Татьяна Крымова. Еще в прошлом году она руководила областным департаментом образования, но потом ушла на повышение и стала первым заместителем председателя правительства Орловской области. Основной задачей рабочей группы станет координация органов исполнительной государственной власти и федеральных ведомств для решения поставленной задачи.

Ей же будет доверено провести анализ результатов реализации мероприятий комплекса дополнительных  мер, направленных на расширение сети исправительных центров в 2022-2024 годах. Рабочая группа получила право приглашать для участия в своих заседаниях не только чиновников разного ранга, но и представителей организаций всех форм собственности.  Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

ИА «Орелград»

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