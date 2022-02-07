17 февраля в Орле снова попробуют найти подрядчика для ремонта Красного моста

Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих.

17 февраля орловские власти повторно попытаются найти подрядчика, который бы согласился заняться реконструкцией Красного моста. Об этом сообщают орловские СМИ со ссылкой на совещание в администрации Орловской области.

Напомним, первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. По словам Юрия Парахина, проектно-сметная документация была частично откорректирована, а с Минфином согласовывается смягчение требований к потенциальным подрядчикам.

«Будем выбирать до того момента, пока не выберем потенциального подрядчика», — цитируют градоначальника «Орловские новости».

ИА «Орелград»