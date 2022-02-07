Торговые нормативы в Орле превышены втрое

На среднего орловца приходится в 2,6-3 раза больше магазинов, чем требуется.

Администрация города Орла обнародовала данные о результатах работы торговой отрасли в минувшем году. Сообщается, что общая торговая площадь организаций стационарной розничной торговой сети по состоянию на 1 января 2022 года в областной столице составила 526,4 тысячи квадратных метров. За прошедший год она сократилась на 469,3 квадратных метра, что, возможно, связано с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Обеспеченность населения города Орла торговыми площадями достигла 1733,3 квадратных метра на 1000 человек, что превышает норматив, утвержденный постановлением правительства Орловской области (667 квадратных метров), в 2,6 раза, — следует из отчета мэрии. — По продовольственной группе товаров обеспеченность населения составила 386,7 квадратных метра на 1000 человек при нормативе 218 квадратных метров (превышение – почти в 1,8 раза)».

Нормативы торговых площадей по продаже товаров непродовольственной группы превышены втрое. Такой норматив составляет 449 квадратных метров на каждую тысячу горожан, а реальный показатель обеспеченности по итогам года достиг отметки в 1346,6 квадратных метра. Добавим, что всего в Орле в сфере торговли и общественного питания работает 25 307 человек. Численность торговых работников за 2021 год сократилась на 119 человек, или 0,5 процента.

ИА «Орелград»