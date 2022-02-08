Орловская промышленность нарастила показатели на 11 процентов

Объемы промышленного производства в регионе поднялись по сравнению с 2020 годом.

Орелстат оценил промышленное производство в Орловской области в 2021 году. Сообщается, что по сравнению с 2020 годом показатели работы этой отрасли в целом увеличились на 11,6 процента. Однако в конце года отрасль снизила свои темпы. По подсчетам аналитиков, в декабре 2021-го по сравнению с ноябрем объемы промышленного производства в регионе сократились на 12,6 процента. При этом по сравнению с декабрем 2020 года они все-таки выросли — на 1,6 процента.

«Рост объемов и позитивная динамика по сравнению с 2020 годом зафиксированы в трех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства: в обрабатывающих производствах – на 10,6 процента, энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении – на 13,6 процента, в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений – на 43,2 процента», — говорится в сообщении Орелстата.

Драйверами роста промышленного производства в 2021 году статистики назвали предприятия сферы обрабатывающих производств. В частности, за прошедший год объемы производства пищевых продуктов в Орловской области выросли на 12 процентов, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 36,5 процента, выпуска машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 19,7 процента.

ИА «Орелград»