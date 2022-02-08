В ОЭЗ «Орел» полным ходом идет строительство высокотехнологичного элеватора

В этом году вливания могут составить от 300 до 500 млн рублей.

Строит его компания «Агрос», резидент особой экономической зоны «Орел», клиент Корпорации развития Орловской области. Элеватор будет с круглогодичным циклом хранения и вместимостью 40 тысяч тонн. Его пропускная мощность составит 1 тыс. 500 тонн в сутки. На элеваторе будут принимать, сушить, очищать зерна пшеницы, ячменя, подсолнечника, хранить и затем отгружать по мере надобности.

Сейчас на объекте уже обустроены железобетонные фундаменты под размещение силосов и капитальных строений. В ближайшее время ожидается поступление импортного оборудования для монтажа. В частности, сушилки и элеваторное оборудование поставит фирма «Торнум» из Швеции, а хранилища будут от испанской фирмы «Симага S.A.U.». Для мукомольного завода будет приобретена мельница швейцарской фирмы «Бюллер». Как уточняет Алексей Рыбаков, директор компании «Агрос» авансы по контрактам на поставку оборудования уже проплачены. Он также сообщил, что летом на объекте начнется обустройство подъездных путей.

Напомним, что резидентом ОЭЗ ППТ «Орел» компания «Агрос» стала в прошлом году и динамично приступила к реализации своего инвестпроекта. В частности, был построен фундамент зерносушильного комплекса и обустроено основание зернохранилища. В 2021 году «Агрос направил на реализацию своего инвестпроекта 318 млн рублей, в этом году вливания могут составить от 300 до 500 млн рублей.

В целом инвестиционный проект «Агрос» предполагает строительство в ОЭЗ ППТ «Орел» элеватора и мельничного комплекса производительностью 120 тонн муки в сутки с механизированным складом для хранения зерна вместимостью 40 тысяч тонн. Объем инвестиций в проект составляет 800 млн рублей, а с корректировкой на нынешние цены это уже более 1 млрд рублей. Проект будет реализовываться в три этапа, с 2021-го по 2023 год.

«Наше предприятие относится к сельхозтоваропроизводителям, мы занимаемся растениеводством и зашли в ОЭЗ, чтобы построить для обслуживания своего предприятия элеватор и мукомольный завод, — комментирует Алексей Рыбаков и поясняет, что строительство своего элеватора избавит их от платежей за использование сторонних элеваторов, а ОЭЗ выбрали потому, что в этой преференциальной зоне предлагаются готовые площадки, оснащенные электричеством, газом, водой. И инвестору не нужно нести дополнительных расходов на прокладку коммуникаций. А также в ОЭЗ предлагаются большие преференции по налогам – на имущество, на прибыль и другое.

Ранее Алексей Рыбаков сообщал, что на предприятии планируется создать около 40 рабочих мест. Но предполагается ввод еще ряда производств, и количество рабочих мест может вырасти. В компании уже заранее подыскивают специалистов на некоторые позиции, например, в мукомольную промышленность. Все эти планы, по словам бизнесмена, остаются в силе.

Генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин уточняет: «Новый элеватор будет оснащен современнейшим оборудованием. К примеру, мельница для мукомольного завода будет от известной швейцарской компании «Бюлер». С 1983 года ни одна производственная мощность на территории ЦФО не вводилась с использованием столь высокотехнологичного оборудования. Это будет очень экологичное предприятие. А в целом реализация данного инвестпроекта такого станет значимым этапом в развитии агропромышленной сферы региона».