Особо ценные земли под Орлом будут охранять

Правила охраны особых земель утвердили в Ливенском районе.

Администрация Ливенского района Орловской области утвердила порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения. Одновременно был утвержден порядок охраны таких участков. В документе поясняется, что к особо охраняемым территориям относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В соответствии с постановлениями органов власти, они должны быть полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота. Для них устанавливается особый правовой режим.

В Ливенском районе такой режим будет действовать в отношении особо охраняемых природных территорий, земель природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения, особо ценных земель. При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий власти будут учитывать значение таких земель для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания.

Также будет учитываться наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность. Если на участке будут выявлены важные геологические, минералогические и палеонтологические объекты, то и такая земля будет признана особо охраняемой.

Администрация Ливенского района оставила за собой право создания особо охраняемых природных территорий местного значения. Но если такая зона будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, то решение о создании особо охраняемой природной территории местные власти обязаны предварительно согласовать с администрацией Орловской области.

ИА «Орелград»