В Орле признали несоразмерными «ковидные» санкции против бизнеса

Суд снизил размер санкций до уровня, вполовину меньше минимального.

Орловский бизнес-омбудсмен добился применения минимальных административных санкций и не допустил приостановления деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Там рассказали, что за помощью к правозащитнику обратился местный бизнесмен, владеющий торговой точкой по продаже непродовольственных товаров. Ранее в отношении него сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Поясним, что в данном случае речь идет о выполнении требований, введенных правительством Орловской области и предъявляемых к торговым объектам на время пандемии новой коронавирусной инфекции. Проверка была проведена еще в ноябре 2021 года. В результате были выявлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Нарушителю, как ИП, грозило наказание в виде штрафа от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«В ходе рассмотрения материалов дела представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области обратил внимание суда на несоразмерность штрафной санкции характеру вменяемого предпринимателю правонарушения и его последствиям, с учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ об индивидуализации и соразмерности наказания, — сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена. — Применение наказания в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей либо приостановления деятельности негативно повлияет на осуществление предпринимательской деятельности, приведет к значительным убыткам».

Также было указано, что индивидуальный предприниматель попался на нарушении впервые и впервые же привлекается к административной ответственности. Кроме того, он «своевременно устранил выявленное контрольно-надзорным органом нарушение». Суд учел все эти доводы и назначил бизнесмену штраф в размере 25 тысяч рублей, то есть наказание оказалось вдвое меньшим минимально возможного по закону. Такое решение может выноситься только по суду.

ИА «Орелград»