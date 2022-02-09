За сутки восемь орловцев скончались от коронавируса

Снова почти тысяча зараженных.

За минувшие сутки умерли восемь жителей Орловской области, зараженные коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии достигло 1 660 человек.

Выявлен 961 новый случай заражения. При этом, 151 пациент был госпитализирован. Общее количество заболевших – 85 580 человек.

Выздоровело 287 человек, всего – 71 390.

В России заразилось 13 330 769 (+ 183 103, 20 178 госпитализировано) человек. Выздоровело 10 803 305 (+ 97 163) человек. Умерло 337 390 (+ 669) человек.

ИА «Орелград»