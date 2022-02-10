Долги орловского бизнеса оценили в десятки миллиардов рублей

Просроченная задолженность предприятий близка к пяти процентам.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-ноябре 2021 года сообщил Орелстат. По подсчетам аналитиков этого учреждения, к началу декабря прошлого года суммарная кредиторская задолженность организаций и предприятий региона, без учета малого бизнеса, составила 67,129 миллиарда рублей. Отрадным можно считать тот факт, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма такой задолженности сократилась на 16,2 процента. С другой стороны, доля просроченных обязательств составляет 4,7 процента общей суммы, она держится на уровне 3,167 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что почти 1,8 миллиарда рублей просроченной задолженности приходится на предприятия и организации сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Доля их просрочки в «общем котле» составляет 57,8 процента. На втором месте с долей в 20,1 процента идут организации коммунальной сферы, а именно сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Их совокупная просроченная задолженность составляет 636,5 миллиона рублей. Совсем немного им в этом плане уступают предприятия сферы обрабатывающих производств, просрочка которых на отчетную дату составила 527,7 миллиона.

«Дебиторская задолженность сложилась в сумме 69,099 миллиарда рублей, или 105,3 процента к аналогичной дате 2020 года, — сообщает Орелстат, оценивая все предприятия региона, подлежащие в данном случае наблюдению. — Из нее просроченная – 1,492 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общего объема дебиторской задолженности».

ИА «Орелград»