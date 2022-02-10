Две молодые женщины врезались в металлический отбойник на подъезде к Орлу

10.2.2022 | 12:08 Новости, Происшествия

После этого они столкнулись с еще одним автомобилем.

Недалеко от поселка Знаменка автомобиль «Форд Фокус», в котором находились две молодые женщины, врезался в металлический отбойник. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 10.20 34-летняя водитель «Форда» ехала по подъездной дороге к Орлу со стороны Знаменки. В районе 23-го километра она потеряла управление и угодила в отбойник. После этого ее автомобиль также столкнулся с «Ладой Ларгус», которая ехала во встречном направлении.

Всего пострадало три человека. Кроме водителя в «Форде» была пассажир — 31-летняя женщина. А за рулем «Лады» находился 47-летний мужчина. Для всех авария закончилась телесными повреждениями.

ИА «Орелград»

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