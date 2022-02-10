Молодожены из Орла примут участие в сегодняшнем выпуске шоу «Четыре свадьбы»

10.2.2022 | 15:30 Новости, Общество

Программа выйдет в эфир сегодня в семь вечера.

Кристина и Иван, молодожены из Орла, примут участие в сегодняшнем выпуске шоу «Четыре свадьбы» на федеральном телеканале «Пятница». Программа выйдет в 19.00.

Кристина работает певицей, а ее жених Иван – танцором. У пары уже есть маленькая дочь. Свадьба обошлась им в 400 тысяч рублей, а главной «фишкой» торжества стал номер от молодоженов.

В популярном телепроекте «Четыре свадьбы» соревнуются молодые люди, планирующие бракосочетание. По правилам шоу, невесты ходят друг к другу на свадьбы, а потом выставляют баллы за каждый из элементов торжества. Победу одерживает пара, набравшая больше всех баллов.

ИА «Орелград»

 

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