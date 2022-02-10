Орловец Никишин стал первым российским хоккеистом, удаленным на Олимпиаде в Китае

Но это не помешала России выиграть стартовый матч.

Александр Никишин, уроженец Орла, выступающий за олимпийскую сборную России по хоккею, стал первым из россиян, удаленным на Олимпиаде в Китае.

Это случилось в стартовом матче, где России противостояла команда Швейцарии. Орловец получил удаление за толчок соперника клюшкой, и оставил своих партнеров на две минуты в меньшинстве. Тем не менее, швейцарцы не смогли использовать численный перевес, а сам матч завершился победой России с минимальным счетом 1:0.

Отметим, что Александр Никишин выступал в первом звене российской команде. Традиционно в хоккее считается, что именно игроки первого звена являются лидерами команды, и на них лежит максимальная ответственность.

ИА «Орелград»