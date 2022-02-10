Орловские «первоклашки» получили дополнительные каникулы

10.2.2022 | 17:30 Новости, Образование

Остальным — на уроки.

Ученики первых классов получили дополнительные каникулы, которые пройдут с 14 по 20 февраля. Остальным школьникам предстоит начиная с 14-го числа заниматься очно. Это решение было принято сегодня на заседании регионального оперштаба.

«Как пояснил руководитель Департамента образования области Алексей Карлов, такое решение обусловлено сложившейся в последние дни тенденцией к уменьшению количества заболевших среди детей, в том числе среди школьников Орловской области и работников общеобразовательных организаций», — объясняет решение оперштаба пресс-служба губернатора.

Отметим, что в случае, если 20% учащихся класса, группы или образовательного учреждения заболеют, рекомендовано принимать решение о возврате учеников на дистанционное обучение.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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