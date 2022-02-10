Орловский студенческий кампус начнут строить в следующем году

10.2.2022 | 13:35 Новости, Образование, Строительство

На данный момент принято решение приступить к проектированию комплекса.

По сообщению пресс-службы губернатора Орловской области, строительство орловского студенческого кампуса должно начаться в следующем году.

Накануне прошло рабочее совещание, в котором приняли участие  директор департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Рустем Даутов, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, первый зампред правительства Орловской области Татьяна Крымова, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев а также ректор ОГУ Александр Федотов.

На совещании было принято решение о начале проектирования. Соответствующие работы должны быть готовы к концу текущего года.

«Строительство межвузовского кампуса будет осуществлено на базе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. Сметная стоимость строительства оценивается в 5,5 млрд рублей.

Проектом предусмотрено строительство учебно-лабораторного корпуса площадью 30 тысяч кв. м, сети общежитий вместимостью до 1500 человек, создание объектов спортивной и досуговой инфраструктуры», — сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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