Орловский студенческий кампус начнут строить в следующем году

На данный момент принято решение приступить к проектированию комплекса.

По сообщению пресс-службы губернатора Орловской области, строительство орловского студенческого кампуса должно начаться в следующем году.

Накануне прошло рабочее совещание, в котором приняли участие директор департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Рустем Даутов, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, первый зампред правительства Орловской области Татьяна Крымова, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев а также ректор ОГУ Александр Федотов.

На совещании было принято решение о начале проектирования. Соответствующие работы должны быть готовы к концу текущего года.

«Строительство межвузовского кампуса будет осуществлено на базе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. Сметная стоимость строительства оценивается в 5,5 млрд рублей.

Проектом предусмотрено строительство учебно-лабораторного корпуса площадью 30 тысяч кв. м, сети общежитий вместимостью до 1500 человек, создание объектов спортивной и досуговой инфраструктуры», — сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»