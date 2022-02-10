Под Орлом лучшему поэту вручат премию Фета

В Орловской области стартовал конкурс на соискание открытой ежегодной поэтической премии.

Соответствующее распоряжение издала администрация Мценского района. Этим документом официально дан старт приему поэтических произведений, изданных в 2020-2021 году, на соискание ежегодной премии имени Афанасия Фета. Она была утверждена властями Мценского района по инициативе Орловской областной организации Союза писателей России. Дело в том, что здесь располагается малая родина Афанасия Фета – под Мценском находилась родовая усадьба его отца.

Маленький Афанасий в детстве носил фамилию отца Шеншин, но затем мальчику присвоили фамилию бывшего мужа его матери, немца Фета. За возвращение своей настоящей фамилии Афанасий сражался почти всю жизнь. Что касается премии, то она, по условиям, присуждается талантливым авторам за создание высокохудожественных стихотворных произведений, продолжающих традиции фетовской лирики. Ограничений для авторов произведений по возрасту, гражданству, месту жительства и месту опубликования произведений не установлено.

Как сообщили организаторы, выдвигать кандидатуры для участия в конкурсе вправе книжные издательства, творческие союзы, общественные объединения, а также органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации. Премия в размере 50 000 рублей присуждается одному из соискателей. Заявки принимаются в отделе культуры администрации Мценского района.

«В 2022 году премия имени Афанасия Фета будет вручаться в третий раз, — рассказала директор Мценской районной библиотеки им. И.С.Тургенева Ольга Дидковская. — Ранее лауреатами премии становились поэты Валерий Хатюшин из Москвы и Юрий Ключников из Новосибирска».

ИА «Орелград»