Стал известен возможный приемник орловского прокурора Малкина

Несколько комитетов Совета Федерации обсудят кандидатуру первого зама Малкина.

По информации издания «Абирег», новым прокурором Орловской области может стать Алексей Тимошин, нынешний первый заместитель Владислава Малкина.

Уже завтра состоится заседание Совета Федерации, на котором кандидатура Малкина может быть согласована на должность прокурора Владимирской области. Если неожиданностей не произойдет, то для перевода орловского прокурора во Владимир останется только утверждение кандидатуры Президентом Путиным.

При этом, по информации «Абирега», несколько комитетов Совета Федерации обсудят возможное назначение Алексея Тимошина на освобождающуюся должность прокурора Орловской области.

Алексею Тимошину 38 лет, он уроженец Хотынецкого района. Выпускник юридического факультета Орловского государственного технического университета.

На протяжении десяти лет он работал в должностях помощника судьи Советского районного суда, помощника председателя Орловского областного суда, судьи Урицкого районного суда и судьи Орловского областного суда.

На службу в прокуратуре он перешел в конце 2014 года, поработав в должностях заместителя прокурора Железнодорожного района, старшего помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. С сентября 2015 года Тимошин работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации в должностях прокурора, старшего прокурора отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

В ноябре 2020 года Тимошин вернулся в родной регион и получил назначение на должность первого заместителя прокурора Орловской области. Напомним, Владислав Малкин приехал в регион за несколько месяцев до этого — в июне 2020 года.

ИА «Орелград»