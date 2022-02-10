В Орле продлили запрет на ночную работу заведений

Запрет не касается придорожных кафе на федеральных трассах, а также — заведений, работающих на вынос.

Власти региона продлили до 17 февраля запрет на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов и дискотек. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперштаба.

Ограничения не коснутся кафешек, работающих на обочинах федеральных трасс. Еще одним исключением являются заведения, продающие товары навынос, без доступа посетителей в помещение.

«Соответствующие изменения будут внесены в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сообщила пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»