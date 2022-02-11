Четыре орловских города претендуют на туркод

Федеральный конкурс Ростуризма близится к своему завершению.

В Орловской области власти четырех городов призвали жителей присоединиться к общественным обсуждениям заявок, которые будут поданы на участие в финальном этапе конкурса Ростуризма. Речь идет о Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, о старте которого было объявлено в ноябре прошлого года. Он проводится в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Участие в нем принимают муниципалитеты с населением от 5000 до 2 миллионов человек.

Всего была подана 101 заявка, по итогам рассмотрения которых конкурсной комиссией предварительный отбор прошли 38 городов страны. Примечательно, что в их число вошли сразу четыре города Орловской области: Орел, Болхов, Мценск и Ливны. Участникам есть, за что бороться: победители получат федеральные гранты на реконструкцию своих исторических центров и превращение их в места притяжения туристов. Власти призывают и простых граждан помочь побороться за победу.

Например, как сообщили в администрации города Ливны, местная мэрия уже пригласила простых ливенцев принять активное участие в общественных обсуждениях, которые будут проводиться в феврале. Горожан призывают направлять свои идеи и предложения по нескольким каналам связи, в том числе по электронной почте, в социальных сетях и при помощи мессенджеров.

«Первым делом предстоит доработать заявку, спроектировать благоустройство исторической части города, — рассказали в администрации Ливен. — Это территория внутри улиц Орджоникизде, Карла Маркса, Кирова и Поликарпова площадью порядка 70 гектаров. Реализация проекта предполагает установку навигационных и информационных конструкций, цифровых стендов, обустройство фотозон, создание и размещение малых архитектурных форм, совершенствования инфраструктуры, озеленения».

Напомним, ранее общественные обсуждения заявку на реконструкцию исторического центра города начали обсуждать в Мценске. Местные власти также предлагают горожанам активно участвовать в этом процессе.

«Ливны — один из малых городов центральной части России с богатой историей и самобытностью, — отметил заместитель главы администрации города по социальным вопросам Виталий Середа. — Мы всегда рады гостям города, готовы рассказать о нем, о его жителях, о знаменитых ливенцах. Вместе с тем, город нужно развивать, в том числе и в направлении туристической деятельности, сделать его более привлекательным, интересным и для гостей, и для местных жителей».

ИА «Орелград»