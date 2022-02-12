Администрация губернатора потратит четверть миллиона на опрос населения

Мнение народа о работе чиновников выяснят за бюджетный счет.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер, победитель которого получит право на оказание услуги по изучению общественного мнения. Речь идет об организации и проведении независимых опросов населения в муниципальных и городских округах, а также в муниципальных районах Орловской области. Впрочем, независимым такой опрос назвать можно только относительно, так как оплачено его проведение будет из регионального бюджета. Чиновники готовы выложить за это 250 тысяч рублей – такова начальная максимальная цена контракта.

Главной целью проведения независимых опросов является определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления за 2021 год. Полученные данные областная администрация затем сопоставит с отчетами чиновников, поступившими с мест. Далее будет составлен рейтинг, победители которого получат традиционные финансовые бонусы из областной казны.

Что касается опроса, то опрашивать, по условиям контракта, разрешено только граждане 18 лет и старше, постоянно проживающих на территории Орловской области. На территории муниципальных районов опрос должен быть проведен в административных центрах и не менее чем в двух сельских поселениях. На территории Ливенского и Мценкого районов, а также Орловского муниципального округа опрос проводится не менее чем в трех поселениях. При этом указанные населенные пункты должны находиться на территории различных сельсоветов.

Исполнитель сам должен сформировать программу социологических исследований, но исходником для него все равно послужат данные областного департамента внутренней политики и развития местного самоуправления. Именно в этот департамент победитель тендера и должен будет представить свой отчет по окончании работы. Отметим, что опрос должен проводиться путем личного интервью жителей Орловской области, а именно методом уличного и телефонного опроса.

При этом он будет выборочным, интервьюеры не станут приставать к каждому прохожему. Характеристики «выборочной совокупности» таковы: в Орле должно быть опрошено не менее 1000 человек, в Ливнах, Мценске и Орловском муниципальном округе – не менее 400 человек в каждом, в остальных муниципальных районах – не менее 100 человек в каждом. Общий объем выборки должен составить не менее 4500 респондентов.

ИА «Орелград»