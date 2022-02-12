Орловские чиновники оставили за собой право судиться из-за денег

Возврата субсидий могут потребовать в случае выявления нарушений их использования.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, функции и полномочия учредителя в отношении которой осуществляет департамент промышленности и торговли. Речь идет о субсидиях, выделяемых на реализацию национального проекта «Производительность труда». Субсидии департамент перечисляет некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области».

Согласно обновленной версии документа, результатом предоставления субсидии является реализация на 31 декабря 2022 года шести проектов по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство». Причем производительность труда должна быть повышена исключительно с помощью созданной региональной инфраструктуры.

Важное изменение касается порядка возврата бюджетных средств в казну. Такое возможно, если будет выявлено нарушение условий расходования субсидии. Сами условия детально прописаны в соглашении, заключенном между департаментом и Фондом. Из нового порядка следует, что получатель обязан возвратить субсидию в размере, указанном в требовании, на счет главного распорядителя средств областного бюджета в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения такого требования. В случае отказа получателя от возврата денег департамент должен взыскать ее в судебном порядке.

«Исковое заявление о взыскании денежных средств подготавливается главным распорядителем средств областного бюджета и направляется в суд в течение трех месяцев, — говорится в документе. – Сроки возврата средств субсидии определяются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».

Как сообщила Контрольно-счетная палата Орловской области, в рамках указанного нацпроекта в регионе в прошлом году в пилотных проектах участвовали три предприятия под управлением АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (АНО «ФЦК»). Начатую тогда работу планируется завершить в 2022 году. Также в 2021 году мероприятия в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» самостоятельно внедрялись на 15-ти предприятиях региона.

В 2020 году АНО «ФЦК» оказывало консультационную поддержку орловским организациям. Так, на 9-ти предприятиях были проведены обучающие курсы повышения квалификации по направлению «Бережливое производство», в которых приняли участие 130 сотрудников. По итогам своей проверки КСП отметила, что объем и содержание господдержки по данному направлению не регламентированы, что «создает дополнительные барьеры по популяризации и вовлечению новых участников в реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

ИА «Орелград»