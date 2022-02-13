Орловец украл компьютер у собственной дочери

Дочь не осталась в долгу и заявила на отца в полицию.

В Орле следствие и суд распутали криминальную историю, в эпицентре которой оказались непростые семейные отношения. Решение по уголовному делу вынес Заводской районный суд. В качестве обвиняемого перед ним предстал местный житель, который ранее судимостей не имел. В качестве потерпевшей выступила его родная дочь. Впрочем, мужчина давно развелся с ее матерью. Обвинили же его в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Произошло это осенью 2021 года. Мужчина решил поживиться за счет имущества, которое, как он это прекрасно знал, хранилось в гараже, принадлежащем его дочери. Кстати, последняя запретила ему заходить в гараж и уж тем более прикасаться к ее вещам. Однако отец запрет проигнорировал. Ключи от гаража у него имелись. Тайком от дочери он проник в гараж. Более того, помещение ему так приглянулось, что он пользовался им в течение двух недель.

Следствие установило, например, что мужчина пригласил туда собутыльника. Во время распития спиртного он заявил приятелю, что гараж принадлежит лично ему. Затем отец начал постепенно выносить из гаража имущество, принадлежавшее его дочери. Первым делом он похитил компьютер и газовую горелку, которые вывез из гаража в похищенном же чемодане на колесиках. Сбыв это добро и прикупив спиртного, он вернулся в гараж.

Застолье с собутыльником продолжилось, а когда закончилось и спиртное, и деньги, злоумышленник вновь совершил кражу. Он похитил из гаража микроволновую печь и еще один дорожный чемодан на колесиках. Больше ему ничего не удалось украсть, так как в гараж явилась дочь и «застукала» отца на месте преступления. В судебном заседании подсудимый заявил о своем согласии с предъявленным обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им же ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. Он получил наказание в виде 400 часов обязательных работ с отбыванием на объектах, определенных органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Похищенное имущество удалось найти и вернуть хозяйке.

ИА «Орелград»