Орловских чиновников оштрафовали за опасную детскую площадку

Административное правонарушение в ходе проверки выявила прокуратура.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению прокуратуры Советского района города Орла к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Надзорное ведомство просило привлечь ответчика к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Представитель прокуратуры пояснил, что ранее в областном центре была проведена проверка по поручению, поступившему из прокуратуры Орловской области.

Прокурорские работники проверили состояние игровых и спортивных площадок областного центра. Как известно, требования к их содержанию очень строго регламентируются ГОСТами. Внимание проверяющих в данном случае привлекла детская площадка на Наугорском шоссе. Согласно документации, она включает в себя четырехместную карусель, песочницу с куполом, качели, горку, две спортивные скамьи и стенку-турник.

При обследовании указанного оборудования было установлено, что оно не соответствует требованиям безопасности и техническим регламентам. Например, упомянутый купол (так называемый гриб) песочницы в реальности отсутствует, а сама стойка гриба, оставшегося без шляпки, находится под наклоном. Кроме того, борта песочницы оказались сломанными. Скамьи назвать таковыми можно только с большой натяжкой, так как досок на них не осталось, остались одни металлические остовы.

Стенка-турник опасно накренилась, к тому же вандалы лишили ее части перекладин, из-за чего она стала представлять собой настоящую угрозу для тех, кто решит ею воспользоваться. Также прокуратура в своем отчете отметила, что на карусели недостает сидений, а ее подшипники изношены. На сиденьях качелей не осталось досок, а сама конструкция расшаталась. При обследовании горки были выявлены многочисленные сколы, которые могут привести к травмированию детей.

Документы, подтверждающие безопасность эксплуатации указанного оборудования, МКУ «УКХ г. Орла» не предоставлены, — заявил также в суде представитель прокуратуры. Для суда важным доказательством вины муниципального учреждения стал тот факт, что еще в 2011 году администрация Орла передала эту площадку в оперативное управление МКУ «УКХ г. Орла» «для выполнения работ по демонтажу, содержанию и ремонту игрового и спортивного оборудования». Примечательно, что сама площадка была установлена в 2010 году по программе выполнения наказов избирателей. Изучив материалы дела, суд наказал «Управление коммунальным хозяйством» административным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»