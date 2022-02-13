Сколько будут платить за классное руководство под Орлом

В Орловском муниципальном округе установили доплаты учителям.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Получать его за счет бюджета будут только педагоги муниципальных школ. Причем право на выплаты имеют только те учителя, которые дали письменное согласие на назначение их классным руководителем. Платить будут за руководство обычными классами и за так называемые классы-комплекты независимо от количества учеников. Учитель может получать не более двух выплат в месяц (при условии «классного совместительства», когда педагог руководит не одним, а двумя или даже более классами).

Вознаграждение выплачивается в качестве доплаты к основному заработку учителя. Финансирование на паях осуществляется за счет областного и муниципального бюджетов. На эти цели область направляет в города и районы целевые субсидии на основании финансовых заявок, поступивших с мест. В частности, в Орловском муниципальном округе денежная выплата классным руководителям установлена в размере 5000 рублей в месяц. Кстати, по условиям, она входит в состав заработной платы, что, например, должно учитываться при начислении отпускных.

Отметим, что новым нормативно-правовым актом утверждены условия использования «классных» денег. Они имеют строго целевое назначение, поэтому тому же директору школы направить полученные средства на иные нужды, к примеру, на текущий ремонт кабинетов, не удастся. Руководители школ будут обязаны отчитываться о расходовании данных средств. В случае выявления нарушений они понесут ответственность не только за нецелевое использование средств, но и за предоставление недостоверных сведений при формировании заявок на получение «классного» финансирования.

ИА «Орелград»