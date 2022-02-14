В Орле антитеррористическую комиссию возглавил Жуков

Стало известно, кто именно будет бороться с терроризмом вокруг Орла.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение об окружной антитеррористической комиссии, а также утвердила ее персональный состав. По условиям, председателем комиссии априори является глава округа. Данную должность в настоящий момент занимает Роман Жуков. Заместителем председателя комиссии априори считается начальник ОМВД России по Орловскому району. В состав коллегиального органа входят руководители различных структурных подразделений муниципалитета, представители МЧС и здравоохранения.

Сама комиссия создана, прежде всего, для организации эффективного взаимодействия различных органов власти, организаций и предприятий в антитеррористической сфере. Кроме того, ей поручена выработка мер по профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидаций последствий его проявления. Также комиссия будет участвовать в разработке соответствующих профилактических целевых программ. Собираться на свои заседания она будет не реже одного раза в полугодие.

Тем временем, в региональном управлении МВД подвели итоги проведения мероприятий по противодействию проникновения в молодежную среду радикальной идеологии. Акции полиция организовывала во взаимодействии с областным департаментом образования, аппаратом уполномоченного по правам ребенка, областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Всего было проведено 68 мероприятий профилактической направленности, в том числе 29 «круглых столов», 30 лекций, пять семинаров в режиме видеоконференцсвязи три ознакомительно-правовые встречи. «С администрациями учебных заведений реализован план совместных профилактических мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся, в том числе проявлений экстремизма», — резюмируют в УМВД.

ИА «Орелград»