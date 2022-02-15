Бывший директор орловского Фонда капремонта осужден на семь лет

Двое подельников осуждены на пять лет.

Советский районный суд приговорил Владислава Масленникова, бывшего руководителя регионального Фонда капитального ремонта, к семи годам лишения свободы. Также ему присужден штраф в размере 73 миллионов рублей. Кроме него тюремные сроки получили двое подельников. Суд приговорил их к пятилетним срокам.

Масленникова обвиняли в пособничестве в совершении мошенничества, а также в коммерческий подкупе. Представители подрядчика осуждены по статье «мошенничество».

«Следствием установлено, что Масленников в 2016 году заключил ряд договоров с ООО «Москомреставрация», чьи интересы представляли Елин и Дворецкий, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городах Орле и Ливны. Подрядчиком указанные работы были проведены не в полном объёме, а в соответствующих документах о приемке работ отражены недостоверные сведения об объёмах выполненных работ. В то же время, Масленниковым были подписаны документы о приемке этих работ. За оказанное подрядчику содействие в хищении денежных средств Масленников получил денежное вознаграждение в сумме более 36 миллионов рублей. Всего представителями ООО «Москомреставрация» похищено более 28 миллионов рублей, принадлежащих Региональному Фонду капитального ремонта», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИА «Орелград»