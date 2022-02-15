Новая жена не спасла орловца от долгов перед старой семьей

15.2.2022 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Мужчина пытался уйти от алиментов, оформив машину на вторую супругу.

В Орловской области завершилась очередная история противостояния судебных приставов и должника по алиментам. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ФССП России. Мужчина является фигурантом исполнительного производства, возбужденного на основании решения суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. У него накопился достаточно крупный долг, поскольку платить он, как считают приставы, не желал, официально мер к трудоустройству не принимал, от явки к приставу уклонялся.

«В отношении должника был принят комплекс мер принудительного исполнения, в том числе произведен арест банковских счетов мужчины, временно ограничено право выезда за пределы Российской Федерации, а также ограничено право управления транспортным средством, — рассказали в управлении ФССП. — Однако погасить задолженность должник не торопился, умышленно скрывался от судебных приставов».

Дошло до того, что должника объявили в розыск. Это помогло найти   алиментщика – как оказалось, он переехал в другой регион, где создал новую семью. Также приставы выяснили, что в новом браке супруги приобрели автомобиль. Он был оформлен на жену должника, но приставы увидели в этом уловку. Они сочли, что машина была оформлена на новую жену не просто так, а для того, чтобы избежать взыскания набежавшего по алиментам долга.

«В силу действующего законодательства имущество, приобретенное в браке, если иное не установлено соглашением супругов, является совместным имуществом мужа и жены, независимо от того, на чье имя оно фактически зарегистрировано, — пояснили свою позицию приставы. — С учетом этого судебным приставом-исполнителем были приняты меры, направленные на выделение доли должника в общем имуществе супругов и обращении на нее взыскания». Впрочем, до крайности дело не дошло. Теперь уже бывший орловец погасил долг в полном объеме, поняв, что может лишиться автомобиля.

ИА «Орелград»

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